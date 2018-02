Savona. È andato in archivio il secondo appuntamento dello Slam by Head, uno tra i circuiti più blasonati a livello under organizzati dal comitato regionale ligure che tocca rispettivamente le città di La Spezia, San Remo, Genova e Savona, dove il Break Point è stato felice di accogliere i migliori prospetti della zona.

Il torneo si è svolto nelle strutture di via Rusca, dotate di tre campi in terra battuta, e di via Boito, dove si è giocato su un campo in redbrick. Tutti i campi sono dotati di una struttura pressostatica che li protegge dagli agenti atmosferici, per cui il maltempo non ha potuto minimamente condizionare l’andamento delle gare e il circolo è dotato anche di bar e ristorante, necessari per un evento del genere.

Si sono svolti i tabelloni Under 10, 12, 14, 16 sia maschili che femminili, con un totale di 233 partecipanti, numero ancora superiore a quello degli iscritti alla prima tappa svoltasi al CT Spezia.

Durante il weekend del 20 e 21 gennaio si sono svolti gli incontri validi per le fasi di qualificazione, dove i ragazzi impegnati hanno dato tutto per cercare di guadagnarsi un posto nel tabellone finale, con delle belle partite fin da subito. Il torneo è ripreso il fine settimana successivo e con il passare dei giorni il livello è aumentato sempre di più, con l’ingresso in tabellone dei più forti atleti in regione. L’andamento del torneo è stato regolare e tutto si è svolto nei tempi previsti dagli organizzatori. Domenica 4 febbraio l’evento è arrivato alla sua conclusione.

Ecco l’esito di tutte le finali:

Under 10 maschile: Noah Canonico (Aosta) su Riccardo Ferraiuolo (Break Point Savona)

Under 10 femminile: Sara Angelica (TC Solaro) su Francesca Borreani (Break Point Savona)

Under 12 maschile: Guglielmo Verdese (Park TC) su Andrea Marietti (La Stampa Torino)

Under 12 femminile: Lucia Tognoni (TC Genova) su Arianna Mattaroni (Luni Global Sport)

Under 14 maschile: Giorgio Gai (TC Genova) su Giovanni Gramaticopolo (TC Finale)

Under 14 femminile: Vittoria Gibello (TC Genova) su Vittoria Baccino (TC Vado)

Under 16 maschile: Tommaso Lippolis (Park TC) su Loris Di Fabrizio (TC Ospedaletti)

Under 16 femminile: Livia Beltramea (Break Point Savona) su Ginevra Parentini (Park TC)

Una nota di merito va soprattutto allo staff del Break Point Savona, guidato dai maestri Bartolomeo ed Emanuele Caravelli, che ha saputo gestire al meglio un evento per nulla facile da organizzare, grazie alla professionalità e all’impegno messo al fine che tutto si svolgesse nel miglior modo possibile e sono potuti essere soddisfatti anche grazie agli ottimi piazzamenti dei loro atleti, tra cui spiccano le finali di Francesca Borreani e Riccardo Ferraiuolo e la vittoria di Livia Beltramea.