Taglio di alberi nella Darsena di Savona, il Fai scrive al sindaco Caprioglio

Gentile Sig. Sindaco,

la Nostra Associazione è stata informata da un suo iscritto del progetto di taglio dei pini siti tra Via Baglietto e Calata Pietro Sbarbaro in zona Darsena nelle aree dell’esercizio Il pescatore.è poi avvenuta.

Le piante che si progetta di tagliare appaiono in buone condizioni. E’ da valutare se l’eventuale sofferenza delle piante non sia da attribuire al taglio delle radici avvenuto all’inizioindividuati

Ricordiamo che nel REGOLAMENTO DELLA CONVIVENZA CIVILE E CARTA ETICA all’ Articolo 22 Disposizioni sul verde, è scritto:

6. E’ vietato, senza specifica autorizzazione da parte degli organi competenti, tagliare, abbattere o danneggiare la chioma, il tronco e le radici degli alberi e degli arbusti di cui al precedente comma 3.L’autorizzazione sarà rilasciata dalle competenti autorità comunali in caso di sussistenza di grave malattia della pianta, problemi di stabilità, pericolo di tenuta,

Chiedo che la nostra associazione possa verificare la documentazione attestante quanto indicato nell’articolo citato.

La ringraziamo per la Sua disponibilità, e in attesa di ricevere un suo cortese riscontro, cogliamo l’occasione per inviarLe i più cordiali saluti.

Ing. Michele Buzzi

Capo Delegazione FAI Savona