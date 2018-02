Studio degli alunni del Don Bosco, ad Alassio vincerebbe il centrodestra col 54%

Alassio. Una vittoria schiacciante del centrodestra, con il 54%. Un crollo del MoVimento 5 Stelle (21%) e soprattutto del Pd (16%). Liberi e Uguali sopra la soglia minima, con il 4%. Se si votasse solo ad Alassio, le prossime elezioni politiche finirebbero così. O almeno, è ciò che sostiene una indagine statistica svolta dagli alunni della classe 4E del Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale, dell’istituto Don Bosco di Alassio.

Gli studenti, infatti, tra il 2 e l’8 febbraio hanno realizzato una serie di interviste a 300 cittadini alassini, sondando le loro intenzioni di voto. Il risultato, come detto, non lascia dubbi, con una netta supremazia della coalizione di centrodestra. I dati generali comunque non sono confortanti: ben l’80% del campione ha affermato di non avere fiducia nelle istituzioni politiche, mentre solo il 10% ha risposto positivamente.

Lo studio realizzato dagli alunni del Don Bosco tiene conto anche delle diverse fasce d’età. I 90 intervistati sotto i 40 anni sono quelli che più credono nel MoVimento 5 Stelle (26%): la percentuale pentastellata scende di tre punti nel campione tra i 40 e i 60 anni (110 persone) e crolla al 15% negli over 60 (100 persone intervistate). Parabola opposta per il Pd, che tra i giovani alassini si assesta sul 13%, scende addirittura al 12 tra i 40-60enni e schizza al 23% nella fascia più anziana. Stazionario il centrodestra (lievemente più basso tra gli under 40, 52% e più alto tra gli over 60, 55%).

Il sondaggio, ovviamente, non ha la pretesa di rappresentare una reale proiezione dei risultati (le 300 persone prese a campione sono di età diverse, ma la loro suddivisione non è proporzionale a quella dell’intera popolazione). E’ però servito ad avvicinare gli studenti al dibattito politico di questi giorni: “La scuola non è solo tra i banchi di un’aula – spiegano dal Don Bosco – A dimostrarlo, i numerosi progetti didattici ed extradidattici all’Istituto Salesiano Madonna degli Angeli di Alassio. Gli alunni della 4E di Scienze Umane, sotto la supervisione della docente Alice Mariano, hanno condotto un’inchiesta sulle intenzioni di voto per le vie di Alassio. Si è svolta in due mattinate e i ragazzi l’hanno svolta con grande entusiasmo, anche se talvolta hanno dovuto misurarsi con la diffidenza degli alassini, restii e sfuggenti di fronte alle domande incalzanti dei giovani sondaggisti”.