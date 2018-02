Strong Wild Trail Cup: un esempio di sinergia tra mare ed entroterra, tra Liguria e Piemonte

Finale Ligure. È partito ufficialmente oggi, con la definizione delle competizioni, il nuovo circuito Strong Wild Trail Cup 2018.

Prevede sette gare che rappresentano un esempio di sinergia tra mare ed entroterra, tra Liguria e Piemonte per la promozione di un territorio che i partecipanti potranno godere tra costa e campagna, tra colline e dislivelli con sei gare di trail running (Trail dei Gorrei, Gran Trail Rensen, Trail dei Fieschi, Run for AIL, TMP Trail del Monte Picaru, BergTrail) ed una Ultra Maratona su strada, targata Fidal, l’unica in Liguria (La Corsa della Corona).

E l’ottava meraviglia si terrà il 9 dicembre a Finalborgo tra tutti coloro che avranno partecipato al circuito: un gara che sarà presentata nei prossimi mesi e che sarà una strepitosa novità.

Le premiazioni del circuito si terranno durante l’evento Cioccolato a Palazzo a Finalborgo, domenica 9 dicembre alle ore 17.

Per informazioni, per consultare il regolamento e per conoscere tutto ciò che si vuole sapere sullo Strong Wild Trail Cup è possibile scrivere a swtcitalia@gmail.com e seguire la pagina Facebook Strong Wild Trail Cup.