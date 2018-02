Stelle nello Sport: derby Laxalt-Linetty, scendono in campo anche pallanuoto e volley

Genova. Si gioca a centrocampo la partita per la beneficenza. Il derby pro Gigi Ghirotti onlus, promosso da Stelle nello Sport su CharityStars in collaborazione con Genoa e Sampdoria, vede nei prossimi sette giorni sfidarsi Diego Laxalt e Karol Linetty.

Momento d’oro per l’uruguaiano, l’uomo dell’ultimo minuto che con i suoi gol in zona Cesarini permette al Genoa di conquistare due importantissime vittorie in casa di Lazio (2-1) e Chievo Verona (1-0). L’esterno sinistro di Ballardini cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nella sfida di sabato sera in casa a Marassi contro l’Inter. Tre gol in questa stagione per il polacco, punto di riferimento importante per gli equilibri del centrocampo di Giampaolo. Linetty recupera bene dopo l’infortunio di fine novembre confermandosi uomo polivalente in mediana in fase offensiva e di contenimento.

Attenzione anche alla cuffia Arena della Nazionale Italiana di pallanuoto, utilizzata da Vincenzo Renzuto Iodice in occasione dei Mondiali 2017, disputati presso lo stadio del nuoto Alfréd Hajós di Budapest, ed autografata da tutti i componenti della Nazionale presenti al raduno di Ostia nel novembre 2017.

All’asta anche il pallone Misaka della Fivb, official game ball, utilizzato in occasione della Supercoppa italiana di pallavolo maschile 2015, disputata tra Modena Volley e Trentino Volley, con gli autografi di Angelo Lorenzetti e Bruno Rezende, capitano e allenatore del Modena Volley campione della Supercoppa.