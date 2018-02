Stella, Noli, Vezzi Portio e Savona: il taccuino elettorale di Gianluigi Granero di domenica

Provincia. Andrà a rendere omaggio a Pertini a Stella, poi sarà nel centro storico di Noli e Vezzi Portio e, nel tardo pomeriggio, a Savona per l’iniziativa di illustrazione del programma “Savona riparte”, proposte e idee di Gianluigi Granero per Savona e la Liguria.

Sono queste le tappe del taccuino elettorale di domani, domenica 25 febbraio, di Gianluigi Granero, candidato nell’uninominale alla Camera per il Partito Democratico e la coalizione di centro sinistra.

Gli appuntamenti di domani sono i seguenti:

– Ore 10,15: a Stella per rendere omaggio alla tomba di Pertini “Un fiore per Sandro”

– Ore 15: incontro con i cittadini di Noli per le vie del centro storico

– A seguire: incontro con i cittadini di Vezzi Portio

– Ore 18: “Savona riparte!”, proposte e idee di Gianluigi Granero per Savona e la Liguria, Teatro dei Cattivi Maestri di Savona. A seguire, aperitivo al Raindogs.