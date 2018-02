Stella, al via nuovo sistema di pagamento per la mensa scolastica

Stella. Il Comune di Stella ha adottato la piattaforma PagoPA come ulteriore metodo di pagamento per il servizio di refezione scolastica, in alternativa a quello già esistente presso il panificio “Visca” di Stella. PagoPA è un sistema per rendere più semplici, sicuri e trasparenti tutti i pagamenti verso la pubblica amministrazione.

La piattaforma PagoPA è un sistema di pagamenti standard adottato obbligatoriamente da tutte le amministrazioni pubbliche, da banche e altri istituti di pagamento, come previsto dall’art. 5 e dal codice dell’amministrazione digitale.

PagoPA permette l’esecuzione del pagamento scegliendo la modalità preferita, con la garanzia della rapidità e della piena trasparenza del pagamento stesso, conoscendo preventivamente i costi massimi dell’operazione da effettuare e avendo garanzia della correttezza dell’importo da pagare.

I pagamenti, in questa fase di primo avvio, si possono effettuare direttamente passando attraverso il sito del Comune (cliccando sull’icona PagoPa visualizzata in home page), che rinvia alla piattaforma digitale di Regione Liguria (Nodo Regionale dei Pagamenti).

Verranno successivamente attivati ulteriori canali online e fisici di banche e altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) che allo stato attuale non sono ancora possibili quali: le agenzie delle banche e i relativi home banking; sportelli Bancomat della banca; uffici postali; altri canali quali ricevitorie, tabaccherie e grande distribuzione.