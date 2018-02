Stasera a Savona “Memoria e Impegno” per ricordare le vittime delle mafie: incontro con Rocco Mangiardi e i genitori di Dodò

Stasera, venerdì 23 febbraio alle ore 21 presso la Sala Cappa – città dei Papi – Via dei Mille 4 a Savona, il Coordinamento Provinciale di Libera Savona, a cui aderisce convintamente anche ARCI Savona, organizza un incontro aperto alla cittadinanza dal titolo “Memoria e Impegno”.

L’evento si inserisce nell’ambito dei “Cento Passi” verso il 21 marzo – il percorso di avvicinamento alla Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime di mafia.

Sarà l’occasione per incontrare tre testimoni della lotta alla violenza criminale: Francesca Anastasio e Giovanni Gabriele, i genitori di Domenico Gabriele, per tutti Dodò, vittima innocente di mafia che a 11 anni, nell’estate del 2009, mentre giocava a calcetto con gli amici, rimase ucciso in un agguato di ‘Ndrangheta. E poi Rocco Mangiardi, testimone di giustizia, imprenditore calabrese che nel 2006 denunciò i suoi estorsori e da allora vive sotto scorta.

Ricostruire e raccontare le loro storie, associando ai nomi i volti, significa salvaguardare il loro diritto al ricordo e assolvere il nostro dovere sociale di fissarli nella memoria collettiva.