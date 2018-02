Stasera al Circolo Chapeau Famagosta di Savona: 50 Sfumature di Gigio.

Circolo ARCI Chapeau

Via Famagosta, Savona

Sabato 3 Febbraio

Simonetta Guarino in:

50 sfumature di Gigio (Gigio è mio marito)

Cena degustazione + spettacolo ore 20:00

Spettacolo ore 22:00

Il Gigio (alias il Maschio) attraverso lo sguardo di due donne molto diverse: la Dottoressa Melany, studiosa delle meraviglie della psiche e Gaia, icona della casalinghità più profonda. Due punti di vista sul mistero misterioso del Pensiero Maschile. Due profonde conoscitrici della relazione uomo-donna. Attraverso il suoi personaggi la Guarino si sdoppia e con il suo spettacolo 50 sfumature di Gigio ci racconta la sua profonda conoscenza del maschio per antonomasia , il Gigio per l’appunto , fornendoci bislacchi suggerimenti su come nutrire il Gigio, come amarlo, come sopravvivergli, come renderlo inoffensivo ma soprattutto come farlo nostro per l’eternità.

Amata dal pubblico ed apprezzata dalla critica Simonetta Guarino mette in scena un mondo dissacrante e trasgressivo, che gioca con i (dis)valori dell’universo femminile e sa parlare di ciò che non può essere detto.

Prima della spettacolo dalle ore 20 ,su prenotazione, cena degustazione: “In Piemonte”:

Antipasto

Crostini al Gorgonzola

Insalata russa

Peperoni in bagnacauda

Secondo piatto

Vessato con patate al forno

Dolce

Torta di nocciole con crema

Acqua e caffè.

Cena + spettacolo € 30,00.

Spettacolo € 10,00.

Ingresso con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053