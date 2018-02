Stasera al Circolo ARCI “Messico&Nuvole” di Albenga: The River Men Bend + Cena Sociale

Circolo ARCI Messico & Nuvole

Via Piave 12 – Albenga

Venerdì 16 Febbraio // h 20.30

————————————

The River Men Bend + Cena Sociale

————————————

La The River Men Bend propone un repertorio di revival blues ricercato e sfaccettato con una sessione articolata dal più remoto Blues di Robert Johnson alle più recenti ballate d’autore, attraverso brani di artisti che il blues l’hanno riproposto e rinnovato. Nella track list il loro tributo cronologico passa da brani celebri e rivisitati di Little Walter, B.B. King, Rolling Stones, Wilson Pickett e Creedence Clearwater Revival. Alessandro Garavaglia al basso, Antonio Casafina alla chitarra, Giuseppe Raimondi alla batteria

La voce della Band Milanese Andrea Rigante oltre a essere musicista ha scritto il libro “La lacrima dei Vedda” un racconto di viaggio in Sri Lanka, che descrive l’incontro con la popolazione dei Vedda, tribù indigena nativa dell’isola. Prima del concerto verrà presentato il libro insieme all’amico Maurizio Cardillo.

Per questa speciale occasione la cucina del Circolo propone un menù a Tema della tradizione del’isola di Ceylon.

La formula è quella classica: Cena + Concerto 15 euro.

La cena è alle 20.30 dalle 22.00 il concerto! Se non ami le spezie passa a trovarci dopo cena!

Ingresso con tessera ARCI