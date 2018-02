Stasera al Circolo ARCI Messico & Nuvole di Albenga: TROUBLEMAKERS_Live for Taddeo\'s 30 BDAY BASH

TROUBLEMAKERS_Live set for TADDEO’S 30 BDAY BASH

Sabato 24 Febbraio Messico&Nuvole incontra il Rhythm&Soul!

all’interno del Bday Bash del Tadde faremo festa con i Nostri:

un vorrei la pelle nera, un omaggio ai juke joint anni ’50!!

Get free,

Die young,

Drink up,

And make love!!

Possibilità di cenare su prenotazione dalle 20.30.

Live show start at 22.30 a seguire dj set Black/Soul powered by MaNu!

Ci state tutti!!

Free Entry con tessera Arci

Tom:3668602742

Tadde:3286925552

Bobo: 3284142115