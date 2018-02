Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta di Savona: Trio Days Nat King Cole Tribute

Sabato 10 Febbraio ore 22:00 JazzNight@Chapeau + cena(20:00).

Trio days a Nat ‘King’ Cole Tribute.

TRIO DAYS:

Max Vigilante: piano e voce

Alberto Malnati: contrabbasso e voce

Max Curro’: chitarra

Nat king Cole, Pianista, cantante, compositore e show man è stato uno dei grandi protagonisti della musica jazz e pop americana del XX secolo. Primo afroamericano ad ottenere un proprio show in prima serata al sabato in diffusione nazionale è stato un protagonista indiscusso dello “star-sistem” internazionale rimanendo al contempo un’artista creativo e geniale. A lui e al suo trio “drum less” costituito con il chitarrista Oscar Moore e al contrabbassista Wesley Prince, Max Vigilante, Alberto Malnati e Max Currò dedicano un sincero e rispettoso tributo carico di swing.

Canzoni memorabili divenute successi internazionali come “Unforgettable”, “Route 66”, “Smile”, L.O.V.E., “Hit That jive Jack” eseguite con trasporto e divertissement dai tre musicisti, fanno rivivere al pubblico l’atmosfera di un locale New Yorkese degli anni 40’ e 50’ rievocando il sound intramontabile di Cole e del suo trio, un sound capace di coniugare classe e divertimento, di commuovere e far battere il “piedino a tempo” senza distinzioni generazionali

Una serata all’insegna del grande Jazz che prevede, su prenotazione, dalle 20:00, una cena degustazione

Menù Roma in tavola

Antipasto:

Supplì al telefono

Carciofi alla romana

Rucola accomodata

Primo:

Bucatini all’amatriciana

Dolce:

Dolce di ricotta come al “Portico d’Ottavio”

Acqua e caffè.

Cena degustazione e spettacolo dalle ore 20:00, € 30,00.

Contributo spettacolo dalle ore 22:00,

€ 10,00.

Ingresso con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053