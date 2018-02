Stasera al Circolo Arci Chapeau Famagosta di Savona: Art Crossing – Ciak Si Suona!

CHAPEAU FAMAGOSTA

Sabato 24 Febbraio ore 19:00

ART CROSSING, spazio che guiderà i vostri 5 sensi in un percorso artistico completo e stimolante.

Vernissage a partire dalle ore 21:00.

Percorso iniziatico dei tarocchi visto attraverso l’innovativa opera pittorica e le mistiche quartine di Francesca Pierattini.

A partire dalle ore 21:45

“Ciak… si suona!”:

Spesso la musica che accompagna un’opera cinematografica si slega dalle immagini sullo schermo raggiungendo una distinta e autentica autonomia artistica; altre volte capita che un film si fonda e si idenfichi proprio con la sua colonna sonora, creando un tutt’uno artistico nella memoria collettiva. Basandosi su questo principio, Marco Tripodi con il progetto “Ciak… si suona!” propone una selezione delle più celebri colonne sonore cinematografiche riarrangiate ed eseguite al pianoforte: brani tratti dal repertorio dell’età d’oro di Hollywood, classici senza tempo e melodie che hanno conquistato il pubblico solo negli ultimi anni. Attraverso generi, età e stili diversi ma ugualmente celebri, il cinema viene così raccontato con la voce del pianoforte attraverso alcuni dei brani entrati a far parte dell’immaginario collettivo. E siccome tali musiche sono state composte per accompagnare ed esaltare le immagini, anche adesso che queste vengono poste in primo piano l’immagine non manca: proprio come al cinema anche questa volta la macchina da presa riprenderàa girare, e mentre le colonne sonore verranno eseguite al pianoforte, sulla parete saranno proiettate le scene del film che ha reso celebri i rispettivi brani. Un viaggio musicale lungo l’ultimo secolo di cinema!

Vernissage e Spettacolo

Apartire dalle ore 21:00

Circolo ARCI Chapeau ,via Famagosta 12r,Savona

Ingresso con tessera ARCI

Info e prenotazioni 393.3225053

Evento in collaborazione con Archetype Rec