Stasera al Circolo ARCI Chapeau Famagosta: Rockabilly Dinner Are Back! #2 - NIck\'s Airlines

Domenica 11 Febbraio, dalle 19.30

▶ ROCKABILLY DINNER #2 ◀

Torna il Rock’n’Roll a Savona!

Siamo lieti di invitarvi al secondo appuntamento con le “Rockabilly Dinner” nella nuova location dello Chapeau, in Via Famagosta.

Tutti Frutti Bash – ’50s Party vi porta alcune delle band più interessanti ed irriverenti del panorama rock n’roll italiano, per 4 appuntamenti tutti da ballare!

In più, prima e dopo i concerti, DJ Set Rock’n’Roll, Boogie, Doo-Wop, Jump Blues.

– Per la Rockabilly Dinner #2 Abbiamo il Piacere di Ospitare

★ Nick’s Airlines★

Brani inediti e classici rivisitati e restaurati, post-rockabilly, seguendo le rotte disegnate sulle mappe dei grandi: da Eddie Cochran agli Stray Cats, da Johnny Cash a Hank Williams III e gli altri giganti della American Roots Music, con gli occhi ben puntati all’orizzonte.

Nick Mantoan è il pilota dell’aeromobile ma al posto della cloche ha una chitarra e dal microfono di bordo richiama ai comandi i co-piloti Alessio Brizio al contrabbasso e Raffaello Allemanini alla batteria. Come un potente bimotore, con tante ore di volo alle spalle decollano con uno show coinvolgente e ballabile. Salite a bordo e allacciate le cinture….

★ TUTTI FRUTTI BASH DJ SET ★

Rock’n’Roll, Doo-wop, Boogie, Rockabilly, Swing, una selezione dei migliori pezzi dagli anni ’50 agli anni ’10 di questo secolo, da Elvis a Brian Setzer e tutto quello che c’è stato in mezzo! Ritmi sostenuti per un DJ Set al fulmicotone!

★ APERICENA E PRIMA CONSUMAZIONE 10€★

——-

Ingresso con tessera Arci