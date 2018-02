Stasera ai Raindogs: SONIC WOLVES + TEMPLE OF DEIMOS

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo Piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 10 febbraio ore 22

Sonic Wolves + Temple Of Deimos



ingresso 5e con tessera arci

I SONIC WOLVES si definiscono una band “Heavy Dirty Rock” e vengono da Alessandria. Questa definizione nasce dalle caratteristiche del loro sound, che fonde Heavy e Rock, inteso nella sua accezione più sporca e pesante, più rumorosa e cattiva, con forti influenze psichedeliche e metal.

La band nasce nel 2012 da Kayt Vigil (ex bassista di The Hounds Of Hasselvander e @Pentagram, attualmente anche bassista di Rogue State) e Vita (attualmente batterista di UFOMAMMUT e Rogue State), inizialmente con diverso nome (Tsutar), e si è sviluppato nel tempo con alcuni cambi di line up.

A luglio del 2015 Paolo Melotto (ex Psyconauts ed anche ex componente di Tsutar) entra nei Sonic Wolves alla chitarra solista e voce, seguito nell’Agosto del 2015 da Diniz (attualmente chitarrista di Temple Of Dust e Mexican Chili Funeral Party) alla chitarra ritmica, a costituire la line up attuale.

Il disco d’esordio “Before The End Comes”, vedrà la luce nel 2016, registrato da Stefano Tocci a Pistoia negli Ampire Studio, contiene otto tracce ed uscirà per Taxi Driver Records.

I TEMPLE OF DEIMOS esistono dal 2006. Il progetto nel corso di questi undici anni, ha pubblicato due album, il primo omonimo risale al 2010, é stato pubblicato per Elevator Records e Jestrai, il secondo album “Work To Be Done” è uscito per Go Down Records. Al momento la band ha annunciato una manciata di concerti in Italia previsti per Marzo, con Dandy Brown, membro di Hermano e Orquesta del Desierto. Negli anni i Temple Of Deimos sono riusciti a suonare 3 volte con Nick Oliveri, una di queste di supporto ai Mondo Generator!