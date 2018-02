Stasera ai Raindogs di Savona: ZOMBIE ZOMBIE LIVE + DANNY LO SCIPPO DJ SET

Mercoledì 28 Febbraio, ore 22.00

ZOMBIE ZOMBIE + Danny Lo Scippo Dj Set



ingresso 15e con tessera arci

“I know this French band that is pretty good. They’re called Zombie Zombie. They’re a techno band I think. ” Director John Carpenter

Il trio Zombie Zombie arriva a Savona per presentare LIVITY, il nuovo album uscito lo scorso ottobre intriso di vintage synth sound!!

Trio elettro-pop francese. Alla guida il mago dei synth analogici Etienne Jaumet (synth, drum machine modulare, effetti, voce), insieme a Cosmic Neman già negli Herman Düne (batteria, percussioni, voce) e Doc Shonberg, ex membro di Antilles e The Berg Sans Nipple ( batteria, percussioni e voce). La musica degli ZZ, ripetitiva e fluttuante, è come un vettore, un’artefice della meccanica coreografica, miscelata con suoni elettronici analogici e ritmiche crescenti che accompagna la performance in una macchina ipnotica e infernale. Dopo aver scritto e arrangiato la colonna sonora del film Irrèprochable di Sebastien Marnier, gli Zombie Zombie gireranno l’Europa con il loro nuovo tour, che toccherà l’Italia per due date in aprile.

“Un’atmosfera da rito d’iniziazione a vecchie krauterie con Cluster” Sentireascoltare

“Retro-robotic voices collide satisfyingly with free-jazz skronks” The Guardian

Nel 2005 pubblicano il loro primo lavoro, A Land For Renegades, nel 2010 omaggiano John Carpenter e le sue creazioni. Due anni dopo, sempre per Versatile Records, vede la luce Rituels D’un Nouveau Monde, mentre a marzo del 2014 tornano in scena firmando la colonna sonora del film di esordio della regista algerina Narimane Mari, Hamra Bloody Beans. Nell’Aprile del 2016 esce Slow Futur, l’Album che accompagnerà la performance di due artisti giocolieri (Elsa Guerin e Martin Palisse) su un palcoscenico costruito da installazioni a neon, quasi come un tunnel spazio temporale, un iperspazio.