Stasera ai Raindogs di Savona: The Sunburst / Asymmetry Of Ego / Toshiro Pandino

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Savona

Circolo ARCI

Sabato 17 Febbraio ore 22:00

The Sunburst + Asymmetry Of Ego + Toshiro Pandino

Piazza Pippo Rebagliati 1, Savona

Ingresso gratuito con tessera ARCI

The Sunburst (Alternative Metal)

Band ligure di grande esperienza, un disco alle spalle ed un lungo tour europeo per promuoverlo, i The Sunburst fondono nella loro voce personale influenze disparate che attingono al post-grunge ed al progressive per creare un sound alternative metal moderno e riconoscibile. Il secondo lavoro del quartetto savonese si chiamerà “Resilience & Captivity” ed uscirà in tutto il mondo per Volcano Records & Promotion.

https://www.thesunburstofficial.com/

https://www.facebook.com/thesunburst/

Asymmetry Of Ego (Alternative Rock)

Il progetto nasce nel 2014 a Genova e rapidamente dalla sala prove si passa alle sessioni in studio, dove da subito hanno potuto cominciare la produzione dell’EP “Freedom For Convenience”. Il risultato si colloca stilisticamente nell’ Alternative Metal e Industrial dell’ultimo decennio ma mantiene un’impronta sonora caratteristica, frutto, appunto, delle esperienze e del background musicale che i singoli membri della band hanno maturato e deciso di riversare nel progetto AOE.

https://www.facebook.com/asymmetryofego/

Toshiro Pandino (Progressive Punk)

“Siete solo in due sul palco, ma sembrate in dieci”.

Il nuovissimo power duo basso/batteria nato dall’incrocio fra Polarbeers e Madbox torna con la sua fottuta valanga di sintonia ed energia!

https://toshiropandino.bandcamp.com/

https://www.facebook.com/toshiropandino

https://www.facebook.com/raindogs.house