Stasera ai Raindogs di Savona: Swing Swing Night!

Venerdì 23 febbraio ore 22

Swing Swing Night!

Raffaele Kohler Swing Band



ingresso 10e con tessera arci

È nata prima la musica o prima il ballo? Questo non lo sapremo mai ma sappiamo che la Raffaele Kohler Swing Band è nata apposta per farvi ballare, sui marciapiedi, nelle piazze, nelle sale da ballo, nei teatri e anche a casa vostra. Il ritmo swing viene sostenuto dalla batteria di Stefano Grasso, i walking bass vengono disegnati dal trombone di Luciano Macchia, gli accordi e il tocco manouche vengono dalle chitarre di Francesco Moglia, l’eleganza delle melodie e delle parole dalla voce di Gabriella De Mango, il tutto colorato dalle squillanti improvvisazioni della cornetta di Raffaele Kohler!

RAFFAELE KOHLER

Raffaele Kohler nasce a Milano il 17.03.1981, figlio di due giovani pittori, si avvicina alla tromba a dodici anni quando un giorno sua madre tornando a casa chiese ai propri tre figli se qualcuno avesse voluto imparare la tromba, il maggiore suonando già la chitarra declinò e la minore essendo ancora troppo piccola non si interessò, invece il medio (Raffaele) accettò con entusiasmo.

Ebbe la fortuna di iniziare a studiare privatamente con il grande Maestro Emilio Soana e poi in seguito entrò al conservatorio G.Verdi di Milano dove si diplomò nel 2001.

Mentre frequentava il conservatorio, e insieme al suo compagno della classe di strumento il trombonista Luciano Macchia, forma gli Ottavo Richter gruppo jazz oramai molto conosciuto nella scena jazz Milanese con la quale ha inciso tre album, e partecipato a numerosi Festival, trasmissioni televisive e radiofoniche.

Parallelamente a questo gruppo Raffaele porta avanti numerose esperienze in ambiti musicali completamente differenti, come l’esperienza in qualità di attore e musicista nei Musical “Fame” e “Giamburrasca”, la collaborazione sempre attiva con la mitologica Banda Osiris, con il gruppo rock i 7grani, con il gruppo messicano i Mariachi La Plaza e con il poeta Vincenzo Costantino Cinaski. Inoltre Raffaele fa parte degli Intrigo Internazionale Ensemble, ensemble che si occupa di comporre ed eseguire musica originale con un forte richiamo sia alle colonne sonore che alla combinazione di elementi di varie provenienze artistiche e geografiche.

Ha inciso la sua tromba negli album dei Baustelle, gli Afterhours, Nicolò Fabi, Vinicio Capossela, Folco Orselli e numerosi altri artisti.