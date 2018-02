Stasera ai Raindogs di Savona: Seawards + Healness + Aripix Dj Set

Raindogs House/Officine Solimano/Secondo piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 24 febbraio ore 22:00

Seawards + Healness + Aripix Dj Set (Funk/R’n’B/Hip Hop)



ingresso gratuito con tessera arci

– Seawards

All’anagrafe Giulia e Francesco, nascono come duo nel 2015, e iniziano subito a scrivere brani inediti. Il primo passo importante è il concorso FIAT Music 2016 organizzato da Red Ronnie, il quale rimane molto colpito dai due giovani artisti, tanto da invitarli a chiudere l’ultima puntata di Roxy Bar. Durante un festival in Liguria la loro esibizione colpisce Zibba che decide di produrre il loro primo EP, pubblicato il 16 giugno 2017 e presentato al Collisioni Festival di Barolo. Il live dei Seawards è un viaggio fantastico, delicato e accattivante come le loro canzoni. Un suono semplice ma di grande impatto emotivo.

– Healness

Dopo una lunga serie di serate in chiave acustica, in cui ha proposto i propri pezzi e alcune delle cover che più lo legano alla musica, il cantautore savonese Healness (alias Daniele Valanzola) esordirà con il suo EP di debutto, il prodotto di un mix di generi vicino all’alternative, l’indie rock, il funk, il blues e il pop rock. Intanto, ad anticipare l’uscita dell’intero lavoro in studio (prevista per marzo), a partire dal 25 febbraio 2018 sarà disponibile il primo singolo “March’s Flowers”, insieme al relativo videoclip, realizzato da Margherita Ferrari. Inizia così il nuovo percorso del giovane artista ligure, accompagnato da Andrea Bottaro al basso (e produttore stesso dell’EP), Daniele Crisafulli alla batteria e Simone Pastrengo alla chitarra.