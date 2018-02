Stasera ai Raindogs di Savona: Savona BASS NIGHT VOL. III Peecador/Nuz_d/Luconbass/Sentierum

Raindogs House/Secondo Piano/Officine Solimano/Piazza Rebagliati, Savona

sabato 3 febbraio ore 22:00 Savona BASS NIGHT VOL. III

Peecador / Nuz_d / Luconbass / Sentierum

Terzo appuntamento Jungle e Drum and Bass alla Raindogs House, quindi scarpini comodi e tanta voglia di far festa, NAH MISS IT!

PEECADOR

Dj attivo dal 2003, in questi anni ha contribuito a diffondere il sound dnb nella sua città di origine, Torino.

Con la crew Jungle Pride ha ospitato nella capitale sabauda artisti del panorama italiano e internazionale ( Rockwell, S.P.Y, Fre4knc, MsDos, Command Strange, Frodo, Mother inc, Undergranda, W.P.L, Inward … ).

I suoi dj set sono caratterizzati da una scelta musicale libera dagli schemi e dalle strutture classiche con l’obiettivo di accompagnare il dancefloor in un viaggio originale esplorando i diversi meandri del genere.

https://soundcloud.com/peecador

https://www.facebook.com/Jungle-Pride-118100001536109/

Nuz-d UnderGranda

Vicino alla jungle ed alla drum’n’bass già a partire dal 1997, assieme al socio di sempre P.no, fonda UnderGranda che opera in Italia, in Repubblica Ceca e in Polonia.

In Italia ha promosso diverse serate drum’n’bass , sia in provincia che nella vicina Torino, come ad esempio ‘SOLID JUNCTION’ ed ha collaborato con una miriade di collettivi e club nazionali.

Assieme ad altre realtà del Cuneese ha creato il festival ALP ME, che ha visto la partecipazione fra gli altri del produttore britannico N-Type.

In Repubblica Ceca ha dato vita alle serate ‘CZECH IT’ e ‘DRUM AFFECTION’ ospitando in differenti locations una moltitudine di artisti internazionali. Il marchio ‘DA’ in particolare é diventato ben presto un punto di riferimento della scena drum’n’bass praghese.

Per quanto riguarda le esperienze radiofoniche, UnderGranda è stata ospitata in diretta per interviste o dj set negli studi di LIFE FM di Londra e di RADIOWAVE di Praga oppure in programmi radio locali come DeepBassNine in onda su RBE.

Negli ultimi anni il progetto è stato inserito a pieno titolo tra gli artisti di PiemonteGroove a fianco di illustri nomi piemontesi come Subsonica, LN Ripley, FeelGood Productions e Alessio Bertallot, per citarne alcuni.

http://www.undergranda.it/

https://www.facebook.com/undergranda/

Luconbass Aka Beiz

La sua presenza è praticamente una chiamata alle armi per tutti i junglist!

Luconbass, nasce a Savona nel 1985. All’età di sedici anni inizia ad avvicinarsi al mondo della musica come dj, proponendo musica punk,hip hop,reggae .Con il passare del tempo la sua voglia di sperimentare lo avvicina alla musica elettronica; questo sarà l’inizio di un lungo percorso di ricerca, sperimentazione e studio di una realtà musicale che stava emergendo. Dal 2008 però le cose cambiano notevolmente quando,insieme a tre amici, fonda la crew ”Positive Vibrations” che diventerà una delle più seguite e conosciute crew di Savona. Insieme riusciranno a creare eventi importanti ,per la piccola realtà musicale della città rivierasca e non solo: potendo proporre differenti stili riusciranno ad abbracciare un sempre più vasto numero di fan ed eventi.

La passione per la musica elettronica lo porta ad acquisire sempre maggiore esperienza come dj ed organizzatore di piccoli eventi ,ma sarà nel 2010,con la nascita di una delle più famose crew liguri, ”Stonedbass Conspiracy”, che potrà farsi veramente conoscere a livello regionale e non solo, avvicinandosi con passione ed impegno al mondo dei vinili e della musica dnb. Molti sono gli eventi organizzati o gestiti dalla crew iniziando proprio nel 2010 con la realizzazione dell’area Street al Festival ”Balla coi cinghiali”: seguiranno ”Wild Session” , “Plug Festival”, “Meating”, serate evento a Genova con grandi collaborazioni internazionali come Aphrodite, Congo Natty, Serial Killaz, State of Mind, Dj Panik, Blokhead, The Sect, Prolix e Neonlight. Questi eventi,organizzati e gestiti dalla crew a Genova ,lo porteranno ad essere conosciuto come uno dei migliori dj dnb liguri favorendogli collaborazioni anche fuori regione. Parteciperà al contest “Outlook Festival” arrivando secondo e primo al “Carlsberg” contest di Prato Nevoso.

Ma la voglia di sperimentare non si ferma. Dopo lo scioglimento della “StonedBass Conspiracy”, senza abbandonare mai la dnb, si avvicina con grande bravura al funk proponendo ed organizzando eventi .Ancora nel 2017, con la stretta collaborazione della Reggae Addicted crew di Savona, si renderà protagonista delle serate estive rivierasche con aperitivi, eventi e serate.

https://www.facebook.com/LuconbassAkaBeiz/

SENTIERUM

Sul palco dal 2002 e veterano dell’underground savonese, nonché membro storico degli Eazy Skankers e collaboratore dei Technoir, Lucio aka Sentierum, nel corso della sua carriera da musicista, ha sviluppato una crescente passione per l’elettronica.

La spinta a canalizzare le idee in un’unica direzione è arrivata, nel corso del 2016, dalla label toscana Type Konnection, giovane realtà orgogliosamente indipendente dalle idee molto chiare e coraggiose, con la quale Sentierum pubblica il suo album di esordio “Ladies”.

Mentre nuovi lavori sono in arrivo, Sentierum porta in giro la propria musica e le sue selezioni drum and bass e liquid come dj.

https://www.facebook.com/Sentierum/

https://soundcloud.com/sentierum