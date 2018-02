Stasera ai Cattivi Maestri di Savona: La scuola non serve a nulla, Antonello Taurino

Cattivi Maestri/Officine Solimano/Primo piano

Piezza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 3 febbraio, ore 20.45

LA SCUOLA NON SERVE A NULLA

Di e con Antonello Taurino, scritto con Carlo Turati. Teatro della Cooperativa

SPETTACOLO SELEZIONATO PER IL BANDO “RIFUGIO D’ARTISTA 2016”.

Il professore di una scuola di frontiera viene sospeso dal servizio, anche se non si capisce bene perché. Metodi didattici troppo bizzarri? Può essere, ma del resto come fare per accendere quel minimo sindacale di interesse in classi terremotate e multirazziali, multireligiose, multilinguistiche, multiproblematiche ma, soprattutto, monoimpreparate? Non è il Vietnam, no, ma sicuramente è un mondo senza Garroni e senza lieto fine, che pare sorretto solo dall’eroismo dei singoli e dove forse conviene mettere da parte il rigore istituzionale per provare a battere altre strade. Sì, perché l’autore Antonello Taurino, docente precario di giorno e attore altrettanto precario di sera, racconta il tutto attraverso lo sguardo autobiografico di un professore che è anche comico.

Così come Carlo Turati, che alterna l’insegnamento alla scrittura per tanti grandi professionisti della risata. Attor comico e insegnante: due mestieri, che, a volte, non sono poi così diversi.

La scuola non serve a nulla è un viaggio tragicomico tra i paradossi della Scuola di ieri e della “Buona Scuola” di oggi, forse la peggiore riforma di tutta la storia repubblicana. Nelle aule di oggi, già messe malissimo ieri, convivono antiche rigidità burocratiche e nuove follie kafkiane. Il concorsone, la “didattica per competenze”, le gite… Fa ridere? Sì, parecchio. Fa ridere solo gli addetti ai lavori? Beh, se siete o siete stati professori, studenti, genitori di studenti, nonni, zii, cugini, amici, conoscenti di professori o di studenti, allora è la vostra storia.

DURATA 1 ora e 40 minuti

GENERE Prosa

PUBBLICO Per tutti

BIGLIETTO € 15 (€ 12 per i soci Arci)

INFORMAZIONI/PRENOTAZIONI: Cattivi Maestri, Tel. 392 1665196 – 347 5860670 – cattivimaestri@officinesolimano.it.