Stasera ai Cattivi Maestri di Savona: Claudio Lugo, Sonar per gli elfi

Cattivi Maestri/Officine Solimano/Primo Piano

Piazza Rebagliati, Savona

Circolo ARCI

Sabato 10 febbraio, ore 20.45

Sonar per gli elfi*

Racconti di un sax in viaggio

Di e con Claudio Lugo.

Conversazione introduttiva con Gustavo Malvezzi.

‘Sonar per gli elfi’ è un video con interventi live che illustra la collezione di improvvisazioni musicali in luoghi naturali reconditi iniziata da Claudio Lugo nel 2010.

A ogni locazione è associata una registrazione, immagini fotografiche, brevi video e audioappuntiraccolti tra le popolazioni autoctone in forma di narrazioni orali. Il progetto ha sinora raggiunto Islanda, Groenlandia, Danimarca, Patagonia e Terra del Fuoco (Argentina), Atlante (Marocco), Mongolia, i deserti del Namib e del Kalahari (Namibia), la Lapponia finlandese, i Balcani montenegrini e greci, Costa Rica, Nicaragua, Cappadocia, le isole di Sulawesi, Flores e Bali (Indonesia), Nepal, Perù, Bolivia, Isole Faroe e Italia.

Durante la proiezione del filmato (50′ c.ca) ad alcune delle improvvisazioni effettuate nei differenti ambienti naturali il musicista sovrappone dal vivo una seconda voce in dialogo.

Queste parti potrebbero avere la funzione delle ‘arie’ di un opera lirica, laddove i recitativi verrebbero espressi dallo scorrere delle immagini che documentano l’interplay intrattenuto dal musicista (e dal suo strumento) con le comunità territoriali nel corso della missione.

Alcuni video realizzati sul campo e inseriti nella narrazione video-grafica testimoniano momenti legati alla musica, in particolare vocale, delle popolazioni incontrate.

*N.B. Il termine ‘elfi’ è qui usato nell’accezione estensiva di ‘spiriti della natura’ i quali assumono, nel dettato delle credenze tradizionali dei popoli, nomi, forme e funzioni assai differenti (es. Xotikà in Grecia, Xapiri in Amazzonia, Apu sulle Ande, Dyombie in Africa del Sud, Toornaq tra gli Inuit, Zaarin in Mongolia ecc.).

DURATA 1 ora circa

GENERE Prosa

PUBBLICO Per tutti

BIGLIETTO € 13 (€ 10 per i soci Arci)

