Spotorno, Marco Rapetti lascia il consiglio comunale: al suo posto Massimo Spiga

Spotorno. Nel consiglio comunale di ieri a Spotorno, al primo punto all’ordine del giorno, è stata discussa la surroga del consigliere Marco Rapetti, che si è dimesso per poter proseguire a Milano i propri studi di Economia. Al suo posto è entrato il primo dei non eletti, Salvatore Massimo Spiga.

“Ringrazio Marco Rapetti per l’impegno profuso durante tutta la scorsa campagna elettorale, che per il Gruppo è stata lunga ed estenuante – ha detto in consiglio il capogruppo di Spotorno Che Vorrei, Francesco Bonasera – Lo ringrazio pubblicamente per il contributo di idee che hanno inciso sia per la formazione di un programma elettorale che per la discussione all’interno del gruppo. Dare le dimissioni dopo aver conseguito un importante successo elettorale personale che, con 64 voti di preferenza, gli offrì il riconoscimento di essere il quarto candidato più votato delle quattro liste, è sempre difficile e dimostra, in questo caso, alto senso di responsabilità verso gli spotornesi e verso il Gruppo Spotorno Che Vorrei”.

“Fare un passo indietro non è mai facile, ma a causa del suo trasferimento a Milano per motivi di studio, Marco non era più in grado di essere presente in modo assiduo sul territorio e di offrire al suo elettorato e agli spotornesi quell’impegno che la carica impone – ha proseguito Bonasera – Assicuro che se Rapetti vorrà, in futuro, un posto nel movimento ci sarà sempre”.

A Massimo Spiga, Bonasera, augura” buon lavoro, sicuro che la sua presenza quotidiana sul territorio e la sua competenza saranno di grande aiuto per il Gruppo e sapranno essere utili al Consiglio Comunale, se lo vorranno, ed agli spotornesi. Sarà una presenza importante che insieme alla mia garantirà una solida e coerente prospettiva futura di Spotorno Che Vorrei”.