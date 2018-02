Savona. “Qualcuno ha sparso i rifiuti presenti nel contenitore del vetro in tutta la piazza, provocando lo scempio che è stato segnalato questa mattina. Appena ho avuto informazione dell’accaduto ho subito dato indicazione ad ATA di ripulire tutta la piazza invasa da cocci di bottiglia e altro: la situazione è tornata alla normalità già dal primissimo pomeriggio”.

Lo ha detto oggi l’assessore comunale Pietro Santi dopo la denuncia su IVG.it del degrado in piazza del Popolo a Savona.

Ma sull’ennesimo caso di sporcizia nella città della Torretta è arrivato oggi il commento su Facebook del segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio, che ha rivolto un duro affondo sulla gestione amministrativa di Savona: “Avevano detto che avrebbero sistemato tutto loro, che bravi come loro non c’era nessuno, di non preoccuparsi e di non lamentarsi che avrebbero cambiato Savona… Ecco a circa due anni dalla loro elezione questa è Savona…”.

“Non vengano a trovare scuse sul bilancio o altro, la decenza e l’intelligenza dei savonesi non merita anche questo affronto. I soldi in un bilancio per pulire e rendere vivibile una città si trovano, qui si tratta solo di superficialità ed incuranza nell’attività amministrativa”.

E Vigliercio aggiunge: “State veramente chiudendo e spegnendo Savona, quale’ il progetto di città che avete? Quale è il piano industriale di ATA: il nostro segretario cittadino Roberto Arboscello e la nostra capogruppo Cristina Battaglia è un anno che vi chiedono una soluzione per la partecipata del Comune, ma nulla… E quali sono i progetti a carico delle politiche sociali? Che idee avete sulle politiche giovanili? Potrei ulteriormente dilungarmi ma finalmente oggi i cittadini iniziano e vedere i risultati del vostro operato!”.

“Quando finiscono gli spot del presidente della Regione ora anche lui in difficoltà, la realtà è questa”.

“Il PD provinciale e cittadino dopo un anno di lavoro e di ricostruzione, forse anche silenziosa ma necessaria, sta svolgendo in modo unitario un importante lavoro progettuale sia nella gestione del partito che nella parte altrettanto importante che riguarda i temi programmatici, le idee di sviluppo per far ripartire la città. E visti questi risultati si appresta il prima possibile a lanciarvi la sfida, con l’ambizione di tornare a diventare la nuova classe amministrativa di Savona e mettere fine a questa disastrosa pagina che voi state scrivendo” conclude il segretario Dem.