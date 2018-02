Spezia: assalto ai play-off

Con la vittoria nel derby del Monday Night lunedì scorso, lo Spezia ha prepotentemente rilanciato le sue ambizioni in chiave play-off: la squadra di Fabio Gallo ora occupa la decima posizione in classifica ma con i suoi trentaquattro punti si trova solo a una lunghezza dal Bari, che – finisse oggi il campionato – sarebbe l’ultima squadra ad essere qualificata per gli spareggi promozione. Per altro, a trentacinque punti c’è anche il Venezia, prossimo rivale proprio dello Spezia: una vittoria al Picco nell’incontro di sabato, dunque, potrebbe pesare doppio.

Se le Aquile, però, arrivano da un’importante vittoria sul campo dell’Entella (0-1) il Venezia non è da meno, avendo battuto proprio il Bari nello scontro diretto di sabato scorso (e piuttosto nettamente considerando il finale: 3-1). Vittoria che ha fatto seguito a quella altrettanto importante contro il Cesena nel turno precedente, mentre lo Spezia – invece – pagava dazio sul campo del Carpi (2-1). E’ pur vero che al Picco è tutt’altra musica per i ragazzi di Gallo: una sola sconfitta in casa, proprio all’esordio e proprio contro la “bestia nera” Carpi, poi sette vittorie e tre pareggi.

Il Venezia in trasferta, però, perde poco (solo tre volte), vince altrettanto (tre appunto) e pareggia tanto (sei). Dunque un avversario tutt’altro che prevedibile e malleabile, che per altro con lo Spezia condivide la caratteristica di una difesa quasi impenetrabile: ventidue le reti incassate dai padroni di casa in ventiquattro partite giocate, ventitré quelle subite dagli ospiti (solo il Palermo ne conta meno al passivo: ventuno).

Così, se le quote sono piuttosto equilibrate in quanto a risultato finale (l'1 vale 2.25 volte la posta, l'X 3.2 e il 2 sale a 3.5), i bookmakers hanno pochi dubbi sul fatto che sarà una partita con poche reti: l'Under 2.5 è dato solo a 1.44 mentre l'Over 2.5 schizza a 2.7! Inutile dire che anche l'opzione No Gol supera di gran lunga quella Segnano Entrambe le Squadre nelle preferenze degli esperti (1.66 contro 2.1).