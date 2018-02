Spettacolare avvistamento di delfini nell’Area Marina Protetta di Bergeggi

Bergeggi. Il profilo dell’isola che si staglia contro l’orizzonte, il rumore del mare e delle onde e poi una, due, tre, quattro pinne di delfini intenti a nuotare tranquillamente a pochi metri di distanza dalla riva. E’ questo lo spettacolo a cui si è potuto assistere, questa mattina, dalla spiaggia davanti all’Area Marina Protetta di Bergeggi.

Un nuovo avvistamento di delfini, un evento divenuto ormai piuttosto frequente nel Mar Ligure ma sempre in grado di mozzare il fiato ed incantare chiunque se lo trovi davanti.

Come rilevato dalla Fondazione Cima, nell’ultimo anno il numero di avvistamenti è andato aumentando: balenottere, capodogli, mante, tartarughe marine, il nostro mare può essere considerato a ragion veduta un autentico “acquario a cielo aperto” per la quantità e varietà delle specie che lo popolano.

Merito anche, come aveva spiegato a fine estate l’assessore regionale all’ambiente Giacomo Giampedrone basandosi proprio sui dati elaborati da Cima, di “un Mar Ligure sostanzialmente in buona salute con un boom di fitoplankton e ampie concentrazioni di clorofilla che ha garantito la presenza di nutrimento in grado di sostenere il peso dei più grandi predatori”.