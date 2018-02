Sorprende due ladri in casa e spara in aria, loro rispondono sparando

Stella. Due colpi d’arma da fuoco, uno esploso dal ladro e uno dalla vittima, tanta paura ma nessun ferito. E’ accaduto questo pomeriggio poco prima delle 16 a Stella San Giovanni, in località Rovieto Superiore.

Sul posto sono subito sopraggiunti i carabinieri di Savona. Secondo le prime informazioni un 74enne, sposato ma che in quel momento si trovava solo in casa, avrebbe sorpreso due ladri all’interno del proprio alloggio. L’uomo si trovava in garage a fare manutenzione al proprio fucile da caccia quando, allarmato dall’abbaiare del cane, è uscito per controllare; vedendo un malintenzionato entrare in casa attraverso una finestra al primo piano, è tornato in garage a prendere il fucile e con quello ha sparato un colpo in aria, per spaventare il ladro.

Quest’ultimo si è difeso raccogliendo gli oggetti vicino a sé (soprattutto pentole) e lanciandole addosso al padrone di casa. Un secondo malvivente invece, della cui presenza il 74enne non si era accorto, ha sparato a sua volta con un’arma da fuoco in direzione del padrone di casa, mancandolo.

L’inizio di sparatoria è stato fermato sul nascere dal suono di una sirena: non era un’auto delle forze dell’ordine, però, ma un complice dei due banditi che si spacciava per carabiniere. I due ladri sono saliti a bordo dandosi alla fuga.

Sull’accaduto indagano ora i carabinieri.