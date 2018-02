Il sindaco Camiciottoli all’attacco: “Spese elettorali a carico dei comuni, Anci batta i pugni al Ministero”

Pontinvrea. Il sindaco di Pontinvrea Matteo Camiciottoli scrive al Prefetto di Savona e ad Anci sulla vicenda dei rimborsi delle spese che gli enti dovranno sostenere per le elezioni politiche del 4 marzo.

“Non è possibile scaricare sui comuni gli oneri della tornata elettorale del 4 marzo prossimo: è auspicio che giungano al più presto rassicurazioni ai sindaci e che ANCI batta i pugni sul tavolo del Ministero” dice il primo cittadino di Pontinvrea.

“Ancora una volta l’Alta Politica chiede sacrifici alle piccole amministrazioni comunali, già in difficoltà per il taglio drastico delle risorse deciso a livello centrale”.

“Il numero dei tabelloni utilizzati dovrà essere più che raddoppiato e la spesa per il loro acquisto sarà riconosciuta dallo Stato ai Comuni per la misura di solo un decimo del costo. Anche le spese straordinarie per il personale saranno riconosciute solo nella misura del 20%”, tutto questo è inaccettabile”.

“Mi auguro che possa intervenire direttamente anche il Prefetto di Savona che sono sicuro trasmetterà al Governo centrale la sofferenza e il disagio economico per questa situazione” conclude il sindaco Camiciottoli.