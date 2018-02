Savona. Dodicesima giornata per la Serie D maschile di pallavolo, con sorprese e nuovi equilibri che vanno a fissare una leadership in classifica a conferma del primo posto del Sant’Antonio.

I genovesi, infatti, hanno ottenuto i tre punti nel match casalingo contro la Volare volley, una gara combattuta ed equilibrata nonostante la distanza tra le due squadre nella classifica e gli zero punti fin qui conquistati dagli ospiti nella serie.

Perde match, terreno e posizioni l’Admo volley, che esce sconfitta dalla palestra di Lago Figoi di Genova Borzoli, terreno domenistico della Colombo Genova: 3-1 il risultato finale, che consente al Santa Sabina di scavalcare gli ospiti e prendere il secondo posto della serie. I biancoblù, infatti, si sono affermati in quattro set conto il Maremola volley, concludendo vittoriosamente una sfida davvero impegnativa.

Quarta piazza, ora, per l’Adpsm Rapallo, vicinissima ai primi posti: i Barbudos Albenga hanno ceduto in tre set agli ospiti e rimangono al penultimo posto della classifica. Vittoria in trasferta per l’Alassio volley, che a Imperia ha avuto la meglio sul Volleyprimavera: 3-1 per gli ospiti il risultato finale, con una gara dai parziali davvero combattuti.

A chiudere il quadro la vittoria casalinga della Sabazia pallavolo, che a Vado Ligure ha avuto la meglio in tre set, nettamente, su Celle Varazze volley.