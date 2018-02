Savona. Tutto regolare nel girone A del campionato di pallavolo femminile di Serie D: nonostante il gelo, le gare della quindicesima giornata sono state regolarmente disputate. Mantiene la guida della serie l’Acqua minerale di Calizzano Carcare, mentre il Cogoletovolley si prende il secondo posto, superando Celle Varazze che ha osservato un turno di riposo.

Le prime della classe, separate però da cinque punti, si sono entrambe imposte con un sonoro 3-0 casalingo contro le avversarie di turno: a Carcare nulla ha potuto l’Alassio Laigueglia, terzultima, mentre a Cogoleto a cadere è stata l’Albisola volley, settima e in corso per il quarto posto.

Della sconfitta delle ragazze di Alassio e Laigueglia ne ha approfittato la Legendarte: il team finalese si è imposto in tre set in casa dell’Albaro volley e ha sorpassato le dirette rivali nella corsa per sfuggire ai playout.

Tre set a zero casalinghi anche per Loano volley e Nuova lega pallavolo Sanremo. Loano ha sconfitto una Arredamenti Anfossi che, soprattutto nel secondo set, ha fatto faticare le padrone di casa; a Sanremo, invece, le albenganesi sono risultate in crescendo, ma non hanno mai davvero impensierito il team di casa, che avvicina così il quarto posto di Loano.

Nella prossima giornata il riposo sarà osservato da Carcare: per Cogoleto e Celle Varazze sarà l’occasione di chiudere un po’ lo spazio che le separa dalle dominatrici della serie, quando mancano ancora sette giornate alla conclusione di questa fase a gironi del campionato.