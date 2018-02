Savona. Nel weekend appena trascorso si è disputata la tredicesima giornata del campionato femminile di Serie D di pallavolo; nel girone A molte le savonesi impegnate e nessuna sorpresa in classifica.

Rimane in vetta la Acqua minerale di Calizzano Carcare, che ha vinto nettamente contro la Nuova lega pallavolo Sanremo: 3-0 il risultato al palasport di Carcare, con i tre punti che garantiscono la vetta della serie alle valbormidesi.

Vittoria in tre set anche per Cogoleto volley, seconda del girone a due lunghezze di distanza e con un turno disputato in meno: il team genovese ha piegato la Legendarte volley team Finale, ottava.

Tre a uno in trasferta, invece, per Celle Varazze volley: le ragazze della Riviera su cui insiste il Beigua hanno avuto la meglio a Diano Castello sulla Arredamenti Anfossi, che, dopo aver vinto il primo parziale, è poi crollata.

Tre set a uno si chiude anche il match tra Loano volley e Albisola pallavolo: le loanesi prevalgono tra le mura del palazzetto Guzzetti, confermando la quarta posizione in classifica.

Attesa per il match di sabato prossimo, che al palasport della Natta metterà di fronte Celle Varazze e Cogoletovolley, una sfida che può valere il secondo posto della serie, come qualcosa di più. Impegno meno gravoso per Carcare, che sarà impegnata a Finale con la Legendarte.