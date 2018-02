Savona. La quattordicesima giornata del campionato di pallavolo femminile di Serie D ha visto nel girone A un positivo turno per molte delle savonesi, che confermano la presenza ai piani alti della classifica: la vittoria di Celle Varazze su Cogoleto garantisce al team rivierasco il secondo posto e lancia la fuga a Carcare, anch’essa vincente.

Il team biancoazzurro ha trionfato in casa nella sfida diretta per il secondo posto con Cogoletovolley: 3-0 il risultatio finale, con una gara comunque combattuta, che sancisce il sorpasso per Celle Varazze nella classifica della serie.

Vittoria in tre set anche per l’Acqua minerale di Calizzano Carcare: le valbormidesi hanno superato la Legendarte a Finale, mantenendo così la vetta con tre lunghezze di margine, ora irraggiungibile da Cogoleto anche nonostante la gara disputata in più.

Al quarto posto, ma distante, la Arredamenti Anfossi: il team di Diano Castello ha vinto in quattro set ad Albenga contro la Ap impianti, che rimane così in decima posizione, a pari punti con il fanalino di coda Albaro.

Le genovesi hanno raccolto una sconfitta anche in questo turno: ad Albisola la gara si è conclusa 3-0 per le padrone di casa, che così raggiungono Loano a 21 punti, una sola lunghezza dietro la Arredamenti Anfossi.

Loano, poi, ha ceduto in trasferta contro la Nuova lega pallavolo Sanremo, capace di imporsi in quattro set nello scontro di sabato pomeriggio.

Nel prossimo turno contro l’Albisola pallavolo Cogoleto avrà l’occasione per superare Celle Varazze e riprendersi il secondo posto della serie, che riposa, mentre Carcare sfiderà l’Alassio Laigueglia.