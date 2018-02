Serie C: Vado travolgente con la Baia Alassio: 7 gol e prima vittoria in campionato

Vado Ligure. Il Vado cancella nel migliore dei modi la sconfitta con lo Spezia e ritrova i 3 punti tra le mura di casa imponendosi con un netto 7-0 sulle ragazze del Baia Alassio.

Mattatrice di giornata, ancora una volta, è Michela Levratto che conferma il suo feeling con il gol segnando una splendida tripletta. Le altre reti portano invece le firme di Monica “Pingu” Greco, che ha centrato una doppietta, di Noelia De Luca e di Ilaria Simeoni.

Soddisfatto della prestazione l’allenatore rossoblù Massimiliano Sanna, che commenta: “Dobbiamo affrontare tutte le prossime partite con la stessa intensità. Gli avversari non saranno tutti uguali, ma ora dobbiamo recuperare punti giornata dopo giornata e abbiamo le qualità per farlo”.

“Lasciamoci questa vittoria alle spalle e concentriamoci già per domenica prossima. Il Campomorone vorrà far vedere di esserci ancora quindi prevedo uno sforzo importante da parte loro. Noi saremo pronti a dare battaglia” conclude mister Sanna.

Il tabellino:

Vado Femminile – Baia Alassio 7-0 (p.t. 2-0)

Vado Femminile: Parodi, Papa (s.t. 45° Bonifacino), De Luca, Spotorno, Salvo, Terzano (s.t. 9° Gazzano), Simeoni, Danese (s.t. 26° Valle), Viola, Greco, Levratto. A disposizione: Viglietti, Cerruti. All. Massimiliano Sanna.

Baia Alassio: Isaul, Micone, Isoleri, M. Giusto, Berrino, Tacchi, C. Giusto, Palmieri, Capezio, Parodi, Casciano. A disposizione: Allegri, Giraldi. All. Claudio Piccardo.

Reti: Simeoni (11° p.t.); Levratto (34° p.t., 10° s.t., 32° s.t.); Greco (27° s.t., 40° s.t.), De Luca (36° s.t.).