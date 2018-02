Vado Ligure. Brutto approccio alla partita per la Pallacanestro Vado, che vede subito scattare avanti i genovesi; poi un buon recupero nella parte centrale della gara, fino quasi ad annullare lo svantaggio; nel finale però i giovani vadesi non riescono più a mettere in campo la grinta necessaria per colmare il gap di esperienza con la capolista.

Primo quarto che vede il Cus Genova portarsi subito sul 14-2; l’ingresso in campo di Brignolo dà una svolta alla partita, le sue due triple nel finale consentono a Vado di chiudere sul meno 8. Ancora le triple di Brignolo e Pintus riavvicinano i padroni di casa nel secondo quarto, ma i genovesi non stanno a guardare e spinti da Bedini e Zavaglio riescono ad andare al riposo con lo stesso distacco.

Alla ripresa del gioco i vadesi piazzano un parziale di 7 a 0 che li porta a meno 1 dagli ospiti, però Mangione e Dufour consentono al Cus di riallungare. Nell’ultima frazione i biancorossi di casa provano ancora a recuperare ma senza troppa convinzione; l’uscita per falli di Tsetserukou spegne Vado, che nonostante alcuni bei canestri di Lo Piccolo subisce la terza sconfitta consecutiva.

Nel prossimo turno, ultimo della stagione regolare, Vado affronterà a Santa Margherita Ligure il Tigullio in una sfida decisiva per il quarto posto. La partita è in programma alle ore 18,15 di domenica 25 febbraio.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 17ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Cus Genova Basket 63-76

(Parziali: 15-23; 35-46; 46-58)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 4, Lo Piccolo 9, Gualandi, Pelegi 5, Brignolo 14, Cerisola 4, Fazio 5, Pesce ne, Pintus 3, Anaekwe 5, Tsetserukou 13. All. Costa, ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Cus Genova Basket: Bianco, Bestagno, Dufour 15, Cassanello 5, Mangione 16, Bedini 14, Ferraro 4, S. Vallefuoco 6, Zavaglio 13, Pampuro 3, Franconi. All. Pansolin, ass. Taverna.

Arbitri: Metti (Genova) e Pisaniello (Ceriana).