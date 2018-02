Vado Ligure. Non è bastato uno splendido primo tempo alla Pallacanestro Vado per espugnare il parquet di Ospedaletti; nella seconda parte della gara le difficoltà in attacco degli ospiti consentono ai padroni di casa di recuperare e conseguire una vittoria importante in ottica terzo posto.

Parte forte l’attacco dei vadesi che si portano sul 6-0, ma è soprattutto la difesa a funzionare bene, con capitan Cerisola che imbriglia con l’aiuto dei compagni il temuto pivot Colombo; nel primo quarto Ospedaletti praticamente segna solo su tiri liberi, alcuni generosamente concessi dalla coppia arbitrale (11 falli personali contro in questa frazione, saranno 30 alla fine).

Nel secondo parziale Vado continua a far girare bene la palla in avanti, ma la difesa comincia a mostrare qualche crepa dopo l’ingresso in campo di Cruz per i ponentini; si va comunque al riposo su un insperato più 15 per gli ospiti.

Alla ripresa del gioco Ospedaletti piazza subito un parziale di 7-0 con Michelis che riapre la partita; Vado ha difficoltà ad affrontare la zona avversaria, però due triple di Pelegi mantengono un discreto vantaggio per gli ospiti, che si riduce a più 4 all’ultimo secondo a causa di una tripla dell’ex Cavallaro.

Nell’ultimo parziale si gioca punto a punto, Pelegi a due minuti dalla fine porta ancora sul più 2 gli ospiti, ma un’altra tripla di Cavallaro porta avanti Ospedaletti; a 36 secondi dalla sirena una dubbia infrazione di passi ferma l’attacco vadese, che dopo un libero di Bedini perde l’ultima palla possibile per riaprire la partita.

Domenica 11 febbraio la squadra vadese ritornerà a giocare al Geodetico contro la capolista Spezia.

Il tabellino della partita valevole per la 15ª giornata

Basket Club Ospedaletti Sastri Sam – Azimut Consulenza Pallacanestro Vado 75-71

(Parziali: 14-22; 31-46; 54-58)

Basket Club Ospedaletti Sastri Sam: Cruz 17, Zunino, Leoncini, Revetria 9, Picerno, Colombo 8, Michelis 11, Bedini 6, Cacace 6, Teutino ne, Vico ne, Cavallaro 18. All. Lupi; Ass. Morabito.

Azimut Consulenza Pallacanestro Vado: Jancic ne, Lo Piccolo 6, Gualandi 4, Pelegi 13, Pesce 6, Cerisola 16, Fazio 8, Pintus 2, Brignolo 8, Tsetserukou 8, Anaekwe. All. Costa; ass. R. Dagliano e S. Dagliano.

Arbitri: Pisaniello e Ciccangeli.