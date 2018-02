Savona. Prosegue la corsa in vetta della Serteco, che tiene il ritmo delle inseguitrici e rimane in testa alla classifica della Serie C di pallavolo femminile ligure.

Il team genovese ha vinto il derby contro il Santa Sabina espugnando il campo avverso di Marassi con un rotondo 3-0: duellato il secondo parziale, chiusosi 27-25 per le ospiti.

Tre set anche per la Admo, che ha così superato la Normac: a Lavagna le ospiti hanno provato a opporre resistenza, ma le verdiblù hanno nettamente prevalso. Analogo esito per la Volare volley, ora terza a ventisei punti, che ha avuto la meglio sulla Fanball sul campo dell’Itct Fossati di La Spezia.

In quarta piazza, a dieci punti dal terzo posto, è la Grafiche Amadeo Sanremo, che ha ceduto al tie break contro la Virtus Sestri: a Sanremo le padrone di casa hanno rimontato due volte le genovesi, per cedere poi al tie break 16-14.

Quinta la Tigullio volley project, che sabato ha ceduto in tre set con la CH4 Albenga, ora nona e agganciata alla Virtus Sestri in classifica. Sesta posizione, poi, per la Maurina Strescino: le imperiesi si sono affermate 3-0 in casa della Volley pepe nero Spezia a Santo Stefano Magra, penultima con soli tre punti nella classifica della serie.

Tie break, infine, tra Albaro levante e Gabbiano volley Andora: a vincere, dopo un match grandemente equilibrato con ben tre set decisi per soli due punti di margine, sono state le padrone di casa, che hanno avuto la meglio al tie break per 15-6.