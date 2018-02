Vado Ligure. Mercoledì sera nel palasport di Vesima a Cairo Montenotte è andata in scena la partita di ritorno tra le padrone di casa e l’Amatori Savona. All’andata la capolista vinse con ben 88 punti di scarto; questa volta la squadra biancorossa ha giocato sottotono, sbrigando la pratica ma senza brillare.

Come ormai prassi, l’Amatori Savona ha concesso alle avversarie di imporre il loro gioco, adeguandosi e permettendo alle gialloblù di realizzare più del dovuto. Non c’è molto da aggiungere: poca energia difensiva, che ha permesso alle ragazze di Cairo di realizzare ben 50 punti, e poca visione del gioco offensivo, segnando comunque 81 punti che dimostrano il potenziale di questa squadra.

“È ancora molto difficile capire che nonostante le vittorie bisogna migliorare tanto per essere una squadra senior degna di nota – dicono i dirigenti biancorossi -. Bisogna mettere da parte ostilità e pigrizia, e iniziare a lavorare su lacune e difetti di squadra e individuali, soprattutto in allenamento“.

“Siamo vicini al termine della fase a girone della Serie C e all’inizio della fase a orologio per l’Under 18 e bisognerà tirar fuori qualcosa in più, restando più concentrate sulle richieste – sottolineano -, ciascuna cercando di essere più esigente con se stessa”.

Il tabellino della partita valevole per la 12ª giornata

Basket Cairo – Amatori Pallacanestro Savona 50-81

(Parziali: 11-21; 26-42; 38-60)

Basket Cairo: Perfumo, Carle 10, Horma, Villa 14, Tuveri 3, Brusco 4, Roncallo 12, Bianconi 7, Irgher 1, Brero.

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena 4, Lanari 5, Franchello 4, Gatto 9, Cambiaso 4, Zappatore 10, Dagliano 13, Raineri 5, De Mattei 7, Poggio 22.

Arbitri: Merlino e Kulyk (Savona).