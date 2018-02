Vado Ligure. Primo vero match tirato del campionato per l’Amatori Pallacanestro Savona quello disputato domenica 4 febbraio con la Cestistica Spezzina, che partecipa con la squadra Under 20 al campionato di Serie C.

Malgrado le pesanti assenze di Olajide e Stoichkova, out dopo pochi minuti di gioco, le spezzine sono riuscite a tenere alto il livello, nonostante una quasi buona prestazione delle savonesi.

Inizio energico per ambedue le squadre. Un’inaspettata intensità difensiva delle pappagalline ha impedito a Spezia di allungare le distanze concludendo il primo quarto in vantaggio solamente di un punto. Partita particolarmente fisica, con le avversarie dominanti sotto entrambi i canestri, ma l’Amatori non demorde e rimane a galla grazie a due bombe di Dagliano che tengono aperta la partita. Il primo tempo si conclude sul 23-26 per la squadra ospite.

Il terzo quarto inizia con un clamoroso calo di intensità e di fiducia nei propri mezzi da parte delle vadesi, che entrano in campo già rassegnate alla sconfitta. Il duo Dagliano-Faranna si ritrova costretto ad interrompere il gioco più volte con il tentativo di ravvivare le ragazze e caricarle, ma con scarso risultato, anche se qualche buona giocata offensiva di Zappatore permette all’Amatori di restare vicina alla compagine spezzina.

La gara continua sullo stesso andazzo, con le biancorosse che ci credono sempre meno e le spezzine che non ne approfittano pur non incrementando granché il vantaggio, ma concludono davanti.

Sebbene fosse prevista la sconfitta da parte delle vadesi, si può dire che il match sia stato alla loro portata e che con un po’ di energia e fiducia in più avrebbero potuto guadagnarsi un inatteso referto rosa che le avrebbe sicuramente motivate per affrontare le prossime partite e la seguente fase a gironi.

Il tabellino della partita valevole per la 13ª giornata:

Amatori Pallacanestro Savona – Cestistica Spezzina 40-44

(Parziali: 16-17; 23-26; 32-36)

Amatori Pallacanestro Savona: Ellena, Mata 3, Lanari, Franchello, Gatto 2, Cambiaso 2, Zappatore 13, Poggio 6, Dagliano 13, Raineri, De Mattei 1. All. Dagliano, ass. Faranna.

Cestistica Spezzina: Lucca 10, Maiocchi, Corradino 9, Mazza 3, Tosi 5, Bini, Saloni, Gentle 3, Giuseppone 2, Stoichkova, Innocenzi 10, Venturini 2. All. Corsolini e Gritti.

Arbitri: Scibilia e Gamberini (Genova).