Vado Ligure. Match piuttosto semplice per le vadesi in quel di Diano Marina, contro la Blue Ponente Basket. Le ospiti entrano in campo con poca energia ma, dopo qualche dritta di coach Dagliano al primo time-out, le pappagalline paiono svegliarsi e sembrano lucrare qualche canestro anche da azioni di vera pallacanestro.

Le savonesi riescono fin da subito a mantenere un netto vantaggio soprattutto grazie a numerose buone giocate offensive di Lanari.

Il match continua sullo stesso andazzo, con le savonesi che riescono a raggiungere il centesimo punto grazie ad un tiro libero di capitan Gatto che permette di allungare il calendario delle paste ormai quasi al termine. Finisce con il risultato di 36 a 112.

Le ragazze savonesi, però, non devono adagiarsi a questi ritmi, anzi devono cercare di mantenere alta l’intensità soprattutto per il campionato Under 18 al quale partecipano molte di queste giocatrici.