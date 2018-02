Savona. Vincono tutte e quattro le fuggitive della Serie C maschile di pallavolo, separate ciascuna un punto dall’altra, come una vera scaletta di valori dopo tredici giornate di campionato: la testa rimane della Zephyr, che è però attesa da importanti scontri nelle prossime settimane. Tutte e quattro le leader della serie hanno conquistato i tre punti con vittorie fuori casa.

Gli spezzini hanno vinto in tre set sul campo della Grafiche Amadeo Sanremo, conquistando quindi tre punti che confermano la leadership; tre a uno, invece, per il Cus Genova, che ha ceduto il primo set al Santa Sabina, prima di mettere a segno i set decisivi e conquistare i tre punti.

Tre a zero, poi, per la Spedia volley: gli spezzini non lasciano speranza all’Olympia Voltri, invischiata nei bassifondi della classifica; anche la Admo ha avuto bisogno di soli tre set per imporsi nella sfida con la Pallavolo Futura Avis Bertoni, sul campo di Ceparana.

Il calendario è poi completato da due vittorie casalinghe, entrambe conquistate dalle savonesi: l’Avis volley team Finale ha superato in tre set la 3 Stelle villaggio, mentre l’Albisola volley ha mandato KO la Volley Colombiera Sarzana project. Gli albisolesi sono così riusciti a superare in classifica i diretti rivali.