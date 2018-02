Albisola Superiore. Partiamo con il dire che, ancora una volta, l’Iglina toglie dei punti alla capolista che, da inizio stagione, ne ha lasciato per strada solamente 3, tutti contro la formazione ligure. Questo deve essere un vanto per l’Albisola e lancia un segnale sulla forza delle ragazze guidate da coach Matteo Zanoni.

Forse prima di partire per Busto Arsizio molti avrebbero firmato per arrivare al tie-break ma, dopo aver avuto alcuni palloni per chiudere la faccenda sul 3 a 0, la sconfitta 3-2 va stretta, però lascia la consapevolezza che l’Iglina è viva, sta bene e potrà giocarsi la corsa per i playoff fino alla fine.

Partiamo dal pre partita. A livello logistico tutto era preparato al meglio: ritrovo alla Massa, seduta video e poi partenza per la Lombardia, se non che un incidente ha richiesto la chiusura del tratto autostradale impedendo ai pulmini di Albisola di percorrere l’itinerario previsto e di dover allungare il percorso seguendo la A6 fino a Torino e dal capoluogo piemontese svoltare verso la destinazione finale. Nonostante un’ora in più di viaggio ed una pausa ridotta per una merenda, l’arrivo alla palestra di Busto avviene in orario e, a giudicare dai primi due set, le albisolesi si ambientano benissimo.

Albisola parte con le sorelle Montedoro in diagonale, Veneriano e Damonte al centro e Travaglio e Lavagna di banda con Conterno libero. Nel corso della gara spazio a Botta (che rileva in maniera egregia Martina Montedoro) e Alessia Ujka (su Giulia Lavagna) che tira fuori una prestazione solidissima in attacco e riesce a tenere ottimamente anche in ricezione e difesa. Ottime apparizioni anche per Robin Bisio che sostituisce Linda Damonte e Michela Caviglia che subentra ad Aurora Montedoro in un giro di seconda linea.

Pronti via e, per i primi due set, sembra Albisola la capolista del girone e la Futura Giovani una squadra che cerca di arginare Damonte e compagne. L’Iglina fa il bello e il cattivo tempo, riesce a prendere del margine sulla capolista per poi farsi riprendere nella seconda parte del set.

I primi due set sono un monologo dell’Iglina che in meno di un ora si trova avanti 2 a 0 con la garanzia di uscire dalla palestra con almeno un punto conquistato. Dall’altra parte della rete la Futura resta intontita dall’uno-due albisolese (23-25 e 22-25) e solo nel terzo set riesce a mettere in pratica un gioco aggressivo che non permette alle ospiti di prendere distacco, obbligandole ad inseguire. Nonostante ciò si arriva a giocarsi il set punto a punto e le occasioni per l’Iglina di chiudere la faccenda in 3 set non mancano, ma il 32 a 30 premia le padrone di casa che si risvegliano cosi dal loro torpore.

Il 2 a 1 cambia la dinamica della gara con la Futura Giovani che riprende mano la partita dimostrando il proprio valore e il motivo per cui Francesconi e compagne sono prime solitarie in classifica. Il quarto parziale vede le locali imporsi abbastanza agevolmente con un 25 a 17 che porta tutto al quinto set.

Ultimo parziale che inizia dopo più di due ore di bel gioco, di azioni spettacolari, di attacchi a tutto braccio e di difese incredibili. La Futura parte forte per imporre il proprio gioco mentre l’Iglina cerca di stare in scia alle avversarie. Alla fine il valore delle padrone di casa fa la differenza per il 15 a 12 finale.

A fine gara prevalgono due sentimenti contrastanti in casa Albisola: da un lato il dispiacere per non essere riuscite a chiudere la gara sia sul 3 a 0 che nei successivi set, dall’altra parte la consapevolezza di essersela giocata contro una squadra che sta dimostrando, da inizio stagione, di essere di un’altra categoria.

Con la sconfitta di Busto l’Iglina scende al quarto posto in classifica, risuperata da Romagnano Sesia. Per le gialloblù sabato 24 febbraio ancora un appuntamento lontano dalla Massa: è prevista infatti l’insidiosa trasferta di Ivrea contro la Canavese, squadra che sta lottando nelle retrovie della classifica. Una gara difficile per la necessità di far punti delle eporediesi, che sono in piena corsa per la salvezza, ma l’Iglina non può fare sconti per continuare la sua corsa verso il prolungamento della stagione regolare. Fischio d’inizio alle ore 21.