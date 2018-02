Savona. La Cestistica Savonese è stata battuta sul terreno amico dal San Giovanni Valdarno per 71-84; nonostante la sconfitta le biancoverdi hanno dato filo da torcere alla seconda forza del campionato in una partita viva sino agli ultimi minuti di gioco.

Il primo canestro è delle padrone di casa che si portano sul 4-1 dopo 2′ di gioco. A suonare la carica per le ospiti è capitan Sarni che con due bombe permette alle toscane di portarsi sul 7-6 in loro favore. La partita è combattuta e rapida, con veloci ribaltamenti di fronte.

A 4′ dal termine del quarto entra in campo per le savonesi Guilavogui che realizza subito 2 punti. Le due formazioni si ribattono colpo su colpo ed il quarto finisce sul 19-23.

La seconda frazione è ancora scoppiettante. Buone giocate delle savonesi che riescono a contenere il gioco delle toscane. Qualche fallo regalato con liberi aggiuntivi permettono un minimo allungo alle ospiti, ma le ragazze di coach Pollari rimangono agganciate alle avversarie e non mollano. Una tripla ed un tiro da fuori di Tosi ridanno una spinta alle liguri ed il quarto finisce sul 37-43.

Al rientro dagli spogliatoi le ospiti trovano subito due tiri da tre con Ortolani ed Innocenti mentre le ragazze della presidentessa Oggero rispondono da sotto con Zanetti. A metà frazione c’è l’allungo delle rossonere che con un break di 13-2 si portano sopra di 17 lunghezze guidate dalla solita Iannucci. La partita a questo punto sembra oramai indirizzata nelle mani toscane ma le savonesi, mai dome, recuperano qualche punto e chiudono il quarto sul punteggio di 48-62.

Nell’ultima frazione le biancoverdi tentano di ricucire lo strappo e con con un break di 7-0 nei primi 2’ di gioco si riportano sotto alle ospiti che trovano i primi due punti con due tiri liberi di Ortolani dopo 3′ di gioco. La partita è emozionante ed ancora incerta e a 4’23” le savonesi sono in svantaggio di soli 6 punti. Due bombe di Sarni (per lei alla fine saranno ben cinque) permettono un nuovo allungo al San Giovanni.

La partita rimane viva sino agli ultimi minuti di gioco ma alla fine le savonesi devono cedere alle avversarie che trovano l’ultimo allungo e chiudono l’incontro sul più 13 finale.

Per le biancoverdi una partita concreta e tutta cuore contro una formazione che ha come obiettivo la promozione in A1 ma che, per quello che si è visto in campo, non è sembrata così superiore alle liguri. Per le ex di turno Skiadopoulou e Moretti una prova piuttosto incolore, in particolar modo da parte della pivot greca poco cercata dalle compagne e quindi spesso fuori dal gioco delle toscane.

Tra le savonesi buonissima prestazione di Tosi, top scorer biancoverde con 19 punti, seguita a ruota da Zanetti con 16 punti, ma è d’obbligo segnalare l’ottima prova da parte di tutte le giocatrici che, nonostante la non perfetta forma fisica delle due registe Aleo e Sansalone alle prese tutta la settimana con l’influenza, hanno saputo mettere in campo la giusta determinazione ed un buon gioco che può far solo ben sperare per i prossimi incontri.

La prossima settimana le savonesi dovranno rispettare il turno di riposo; saranno poi impegnate sabato 17 febbraio alle ore 15 in terra sarda contro la formazione di Cagliari.

All’andata fu proprio con la vittoria contro le isolane che la Cestistica iniziò a macinare punti ed a scalare la classifica. Non resta quindi che aspettare una dozzina di giorni per vedere se la marcia delle savonesi riprenderà proprio contro la formazione sarda.

Il tabellino:

Cestistica Savonese – RR Retail Galli San Giovanni Valdarno 71-84

(Parziali: 19-23; 37-43; 48-62)

Cestistica Savonese: Tosi 19, Zanetti 16, Penz 13, Aleo 13, Villa 8, Guilavogui 2, Sansalone, Bianconi, Roncallo, Irgher ne. All. Pollari, ass. Napoli.

RR Retail Galli San Giovanni Valdarno: Iannucci 26, Sarni 20, Ortolani 10, Innocenti 9, Moretti 9, Skiadopoulou 7, El Habbab 3, Veneri, Valensin, Gabbrielli, Galli, Lazzaro ne. All. Orlando, ass. Franchini.

Arbitri: Berger (Savigliano) e Suriano (Torino).