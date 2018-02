Selezioni regionali maschili: cinque convocati del Volley Team Finale

Volley: Domenica 11 febbraio ci sarà il primo raduno della Selezione Regionale Maschile 2018.

Sono 24 i convocati totali dal coach Piero Merello, allenatore di grandissima esperienza (e risultati), alla sua prima volta sulla panchina della selezione regionale.

Tra gli altri spiccano le convocazioni di ben cinque atleti del Volley Team Finale, sezione della Polisportiva del Finale A.S.D., ovvero:

– Giovanni Grillo, che aveva già fatto parte della selezione lo scorso anno,

– Luca Cosenzio del 2002;

– Francesco Testa, Fabio Toso e Andrea Mantero del 2003.

I ragazzi sono convocati per un allenamento intenso mattina e pomeriggio al PalaDiamante di Genova e si alleneranno insieme ad atleti provenienti da tutta la Liguria. La selezione regionale di quest’anno parteciperà al Trofeo delle Regioni che si svolgerà dal 25 al 30 giugno a Montesilvano in Abruzzo. In bocca al lupo ai ragazzi del VTF!