Borghetto Santo Spirito. Ad otto giornate dal termine del campionato, la situazione è ormai chiara: per l’unico posto che darà accesso diretto alla Prima Categoria sarà una sfida tra le due squadre di Borghetto Santo Spirito.

La formazione biancorossa di mister Fabio Cordiale ha un punto di vantaggio sui granata, e soprattutto ha giocato una partita in meno rispetto ai rivali condotti da Maurizio Carle. Tuttavia, l’ultimo turno ha riacceso la competizione per il primato.

Il Soccer Borghetto, infatti, dopo cinque vittorie consecutive, è stato fermato sul pareggio: 2 a 2 sul campo della San Filippo Neri. Al Riva di Albenga la partita sembrava procedere secondo il copione dell’andata, quando la capolista rifilò sei reti ai giallorossi. All’intervallo il Soccer è andato al riposo avanti 2 a 0, grazie ai gol di Primoceri e Carparelli. In avvio di ripresa Carparelli ha fallito il rigore del possibile tris. A quel punto la formazione guidata da Alessandro Sportelli e Giuseppe Pellegrino ha iniziato a crederci e, nell’ultimo quarto d’ora, ha riagguantato la parità con le segnature di Andreis e Fazzari.

Il Borghetto ne ha approfittato battendo 4 a 1 la Virtus Sanremo sul campo dell’Oliva. In breve tempo i padroni di casa si sono portati sul doppio vantaggio con due reti di Gervasoni. Un gol di Basso ha portato le due squadre al riposo sul 2-1. Nella ripresa i granata hanno messo al sicuro il risultato con un rigore trasformato da Simonassi e una rete di Parodo. Nel finale di gara, un’espulsione per parte.

Prosegue il buon periodo del Borgio Verezzi, che ha vinto quattro delle ultime sei partite giocate e si è portato in quinta posizione. Due settimane dopo il colpo sul campo del Cervo, i rossoblù hanno espugnato il Ferrando di Alassio, vendicando la sconfitta patita all’andata per mano della Baia. La squadra condotta da Michele Bortolini si è imposta per 1 a 0 grazie ad un gol segnato da Patitucci nelle fasi centrali del primo tempo. Entrambe le squadre hanno finito in dieci uomini, a causa di un cartellino rosso per parte.

La Carlin’s Boys ha avuto la meglio sul Riva Ligure per 2 a 0, con reti di Cuneo nel primo tempo e Franzone nella ripresa.

Il derby tra Cervo e Andora, che all’andata vide ben cinque reti, questa volta è stato povero di emozioni. Attacchi con le polveri bagnate e pertanto Taga e Duberti hanno mantenuto inviolate le rispettive porte: è finita 0 a 0.

Era ferma per riposo la Villanovese.