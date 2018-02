Plodio. Il Plodio chiama al sabato, il Millesimo risponde alla domenica. E i punti di divario tra la prima e la seconda in classifica restano 3, quando mancano 7 giornate al termine del campionato.

L’undici di mister Massimiliano Brignone ha superato un ostacolo duro, il Dego terzo in classifica. Il Plodio è riuscito ad imporsi grazie ad una rete di Guastamacchia negli ultimi scampoli di gioco; è la quarta volta che la capolista vince con il risultato di 1 a 0.

Ben altra portata ha avuto il successo del Millesimo. I giallorossi hanno battuto, in trasferta, il Mallare. Le reti di Fabrizio Negro e Bove hanno portato gli ospiti sul doppio vantaggio; prima dell’intervallo Capezio ha accorciato le distanze. Nella ripresa la squadra condotta da Edy Amendola ha colpito ancora con Fabrizio Negro, Roveta e Goso. E così, dopo il 5-0 dell’andata, questa volta il Millesimo ha liquidato i rossoblù per 5 reti a 1.

Il risultato più sorprendente è maturato a Cengio, dove la squadra di casa, che non vinceva da sette giornate, ha sconfitto la Priamar per 2 a 0. I granata hanno così riscattato la sconfitta dell’andata, centrando il terzo successo stagionale. La formazione guidata da Simone Testa ha colpito una volta per tempo, con una doppietta di Riolfo. A causa di un’espulsione per parte entrambe le compagini hanno finito la gara in dieci.

In classifica il Cengio affianca Fortitudo Savona e Nolese che, nel loro scontro diretto, andato in scena nel tardo pomeriggio di domenica, hanno pareggiato 4 a 4. Ed ora hanno le due difese più battute del torneo, dopo quella del Mallare. A metà gara il risultato era di 1-0 per i savonesi; i biancorossi si sono portati in vantaggio per 1-3, ma la Fortitudo ha ribaltato il risultato fino al 4-3, prima del definitivo pareggio. Per i gialloneri hanno realizzato due reti ciascuno Nosakhare e Tona; per la squadra di mister Gerardo Magalino doppietta di Porsenna e gol di Gualerzi e Acunzo.

Torna al successo l’Olimpia Carcarese, ancora una volta fuori casa: i biancorossi hanno ottenuto in trasferta quattro dei loro sette successi. La formazione del presidente Carlo Pizzorno si è imposta per 3 a 1 sul terreno della Santa Cecilia. Nel primo tempo al gol di Caruso che ha sbloccato il risultato, ha risposto Favale. Nel finale di gara i valbormidesi hanno sferrato l’uno-due decisivo, con le reti di Boveri e Grabinski su rigore.

Quarta vittoria casalinga di fila per la Rocchettese, che sul campo del Bonifacino dà il meglio di sé. I rossoblù hanno nuovamente battuto il Murialdo, anche se, a differenza dell’andata, è stato sufficiente un solo gol: lo ha realizzato Gallione intorno al quarto d’ora della ripresa.