Cengio. Cinque vittorie casalinghe, una esterna e nessun pareggio nella sesta giornata di ritorno del girone B di Seconda Categoria, che ha ulteriormente allungato la classifica.

Le prime due, infatti, hanno definitivamente preso il largo. Plodio e Millesimo sono a più 11 sulla terza, ovvero il Dego.

di 121 Galleria fotografica Calcio, Seconda Categoria: Mallare vs Dego









I biancoblù di mister Massimiliano Brignone hanno superato per 3 a 1 la Priamar. Dopo un primo tempo a reti inviolate, il Plodio ha sbloccato il risultato con un autogol di Puppo. Bayi ha raddoppiato, poi, dopo il gol ospite siglato da Canu, Resio ha chiuso i conti.

Il Millesimo ha risposto con un ancor più netto 4 a 1 ai danni del Murialdo, squadra che all’andata riuscì a fermare sul pari i giallorossi. Anche in questa partita, tutto nel secondo tempo: la formazione allenata da Edy Amendola è andata a segno con Raimondo, Roveta e due volte con Bove; per gli ospiti gol di Melogno. Il Millesimo conferma così di avere sia l’attacco più prolifico che la difesa meno battuta del girone, ma non basta per scrollarsi di dosso la compagnia del Plodio.

Il Mallare abbandona l’ultima posizione, grazie al successo sul Dego per 2 a 1. Nel giro di mezz’ora i Lupi di mister Marino Masala si sono portati in vantaggio di due reti, realizzate da Esposito e Capezio; ad inizio ripresa i biancoblù hanno accorciato le distanze con Luongo dal dischetto, ma non sono più riusciti a riaprire la partita.

Sull’ultimo gradino si ritrova solitaria la Fortitudo Savona, battuta a domicilio dalla Santa Cecilia nel match giocato nel tardo pomeriggio che ha chiuso la giornata. La squadra guidata da Roberto Blangero si è imposta per 2 a 0, con reti di Le Rose nel primo tempo e Ciappellano nel secondo, ottenendo così la quinta vittoria stagionale, la terza in trasferta.

Torna al successo la Rocchettese, agganciando il Murialdo in quinta posizione. Impegnata sul campo di casa contro la Nolese, la compagine allenata da Leandro Pansera ha ipotecato il successo nella prima metà di gara, andando a segno con Vigliero e Veneziano. Nel secondo tempo i biancorossi hanno dimezzato le distanze con Murgia, ma non hanno evitato l’ottava sconfitta stagionale.

Quarto successo stagionale per il Cengio: due di questi sono arrivati a scapito dell’Olimpia Carcarese. Tra le mura amiche i granata hanno prevalso per 4 a 1. I biancorossi sono passati in vantaggio per primi, con un gol di Migliaccio. L’undici di mister Simone Testa ha ribaltato il risultato prima dell’intervallo con reti di Gomez Torre e Pasculli; nella ripresa ha messo al sicuro il risultato con le segnature di Riolfo e Pasculli.