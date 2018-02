Savona. Gli studenti del terzo anno di Scienze della Comunicazione del campus di Savona ogni lunedì a lezione con due figure professionali d’eccellenza come Fulvio Marcello Zendrini e Carlo Freccero, entrambi docenti all’Università di Genova distaccati al polo di Savona per il corso di comunicazione.

Si comincia alle 9 con il corso di laboratorio di cinema, musica e spettacolo incentrato su marketing e comunicazione tenuto dal professor. Zendrini, esperto e manager di comunicazione per le imprese, che in passato ha lavorato, tra le altre, per aziende del calibro di Honda automobili, Telecom Italia, Michelin, Piaggio, Salvatore Ferragamo e Juventus. Laureato alla Bocconi di Milano è anche consulente di un marchio importante qui sul territorio come quello dei fratelli Orsero, i magnati liguri della frutta.

Il suo corso è volto a spiegare i fondamenti del marketing e l’applicazione ai mezzi di comunicazione per arrivare a creare con gli studenti un prototipo di campagna di comunicazione per la pubblicizzazione e la vendita di un prodotto, tutto questo tenendo conto di diversi fattori come il budget, il target su cui indirizzare la campagna e ipotetici investimenti di pubblicità tra i nuovi media e quelli tradizionali.

Dopo la pausa pranzo si riprende con il corso di Laboratorio di comunicazione radiotelevisiva tenuto dal professor. Carlo Freccero, savonese doc, autore televisivo ed esperto di comunicazione che attualmente fa parte del CEO della Rai con la carica di consigliere di amministrazione.

Freccero ha passato tutta la sua vita professionale nell’ambito televisivo lavorando in Italia prima con il gruppo Fininvest (Mediaset), collaborando alla creazione di Canale 5 e poi dopo diverse esperienze straniere tra Francia e Spagna, dove ha ricoperto più volte il ruolo di direttore di rete, il ritorno in patria alla tv di stato, la Rai. Dopo essere stato direttore della programmazione del canale Rai 4 e presidente di RaiSat, Freccero viene nominato consigliere di amministrazione nel 2015.

Al campus di Savona insegna la nascita, la crescita e lo sviluppo del media televisivo con l’ausilio di testi scritti da lui. Una delle sue frasi più celebri “il fare tv determina la teoria” accompagnerà gli studenti per tutta la durata del suo corso fino all’esame finale.