Scarsa illuminazione sulla Sp 6 Albenga-Villanova, la protesta del comitato di Lusignano e San Fedele

Albenga. Manca l’illuminazione sulla Sp 6 Albenga-Villanova. La protesta arriva dal gruppo di cittadini della frazione Lusignano/San Fedele, che ha scritto una lettera alla Provincia e al comune d Albenga per segnalare una situazione di grave pericolosità.

“L’incolumità dei cittadini è messa di continuo a repentaglio dalla scarsa e in alcuni punti dall’assenza dell’illuminazione stradale” afferma il comitato.

“Naturalmente la nostra preoccupazione è dovuta al fatto che per tale carenza, gli automobilisti di sera rischiano di perdere il controllo del proprio mezzo, in quanto non potendo scorgere in tempo il pericolo, rischiano di schiantarsi”.

“Richiediamo un rapido intervento per evitare pericolosi incidenti e chiediamo la installazione di fonte di illuminazione idonee”.

“Pertanto, vista la sensibilità dimostrata dall’amministrazione provinciale di Savona alle tematiche di sicurezza stradale, come l’installazione del nuovo autovelox che verrà posizionato sulla strada provinciale 6 tra Villanova e Albenga con il limite di 60 Km, chiediamo che quanto prima venga risolto tale problematica, incaricando gli enti preposti ad un celere e risolutivo intervento mirato alla messa in sicurezza della strada provinciale” conclude il comitato albenganese.