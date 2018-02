Scappa due volte per evitare un controllo e poi aggredisce gli agenti: 26enne arrestato a Ceriale

Ceriale. Gli agenti della polizia municipale di Ceriale hanno arrestato un 26enne marocchino con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Il fermo è avvenuto intorno alle 15 di questo pomeriggio. Durante un normale pattugliamento sul lungomare, gli uomini del comando cerialese hanno individuato tra la folla uno straniero che sabato si era sottratto ad un controllo dandosi alla fuga a piedi. Riconosciutolo, i “vigili” gli si sono avvicinati. Alla vista delle divise, però, lo straniero si è dato alla fuga.

Gli agenti gli si sono messi alle costole e, dopo un beve inseguimento, sono riusciti a bloccarlo. Il nord-africano, però, ha opposto una certa resistenza all’arresto e si è scagliato contro i poliziotti. Al termine della colluttazione, intorno ai suoi polsi sono scattate le manette.

Effettuati i dovuti accertamenti è emerso che sul 26enne (pluripregiudicato) pendeva un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Attualmente il 26enne si trova nella camera di sicurezza del comando della municipale cerialese in attesa di essere processato per direttissima in tribunale nella mattinata di domani.