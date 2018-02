Sca srl, risolte le anomalie per le nomine del Cda. Galtieri: “Merito dei comuni di Villanova e Laigueglia”

Alassio. La Sca srl ancora teatro di scontro tra il sindaco Enzo Canepa e il consigliere di minoranza Angelo Galtieri. Proprio l’esponente della minoranza è tornato all’attacco sulle nomine e la composizione del Cda, dopo le polemiche di fine 2017. “La criticità della questione derivava dalla constatazione che erano state violate numerose norme del codice civile e dello statuto societario. E precisamente: le nomine per cooptazione di Franco Rossi e dell’Arch. Possanzini, la caducazione del CdA a seguito delle dimissioni di Francesco Bogliolo, la rinuncia del Comune di Alassio alla presidenza della SCA srl, di cui deteniamo circa il 75% delle quote sociali” ricorda Galtieri.

“La risposta del sindaco era stata caratterizzata da ignoranza e presunzione. Assolutamente non giustificate. Ma la SCA srl, a differenza della amministrazione Canepa, è composta anche da altri soci, ovvero i Comuni di Villanova e di Laigueglia. A questi ultimi va il mio più sentito ringraziamento per aver raccolto democraticamente i miei dubbi e le mie domande e di aver richiesto un parere legale in materia”.

“Oggi il CdA della SCA srl è formalmente legittimo (salva la legittimità del bando con cui è stato nominato il Caligaris effettuata dal sindaco, su cui ho presentato esposto per numerose “anomalie”): bastava molto poco. E dobbiamo ringraziare i Comuni di Laigueglia e di Villanova, oltre al personale della SCA s.r.l.” aggiunge Galtieri.

“Bastava che il sindaco Canepa consultasse il legale del Comune, ma così non è stato: i mie dubbi sono stati poi accolti e ora la situazione si è risolta”.

Resta l’anomalia della presidenza, affidata ad Emanuela Preve per il Comune di Villanova (mentre spetterebbe al comune di Alassio), mentre nel Cda sono presenti Francesco Caligaris, nominato da Alassio e Roberta Possanzini nominata da Laigueglia.